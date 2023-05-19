Вице-премьер Абрамченко заявила о бесполезности введенных против нее санкций

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что введенные персональные санкции Минфина США не повлияют на ее привычную жизнь.
Политик подчеркнула, что не имеет за границей счетов, недвижимости и другой собственности., а работать и отдыхать она привыкла на родине. Поэтому внесение ее имени в список ограничений никак не изменит ее привычного образа жизни, добавила Абрамченко.
«Поэтому передаю привет американским "коллегам" за их очередное бессмысленное упражнение», — говорится в публикации.
Ранее Минфин США ввел персональные санкции в отношении 46 физических лиц из России. Помимо вице-премьера, в список попали омбудсмен Татьяна Москалькова, министр просвещения России Сергей Кравцов, а также помощник президента страны Игорь Левитин.