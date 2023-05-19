Евгений Пригожин высказался о возможной ликвидации главкома ВСУ Залужного

В Сети все чаще начинает появляться информация, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был убит на фронте, поэтому военнослужащего не видно на публике. По разным источникам, главкома могли ликвидировать в Бахмуте или во время ударов по штабу ВСУ в Павлограде 7-8 мая. Авторы Telegram-канала «Срочно, Сейчас» попросили основателя «оркестра» прокомментировать эти слухи.