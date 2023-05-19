Евгений Пригожин высказался о возможной ликвидации главкома ВСУ Залужного

Бойцы ЧВК «Вагнер» в начале мая провели ряд мероприятий, когда главком ВСУ Валерий Залужный был в зоне досягаемости орудий «музыкантов». Об этом сообщил основатель военной компании Евгений Пригожин.
В Сети все чаще начинает появляться информация, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был убит на фронте, поэтому военнослужащего не видно на публике. По разным источникам, главкома могли ликвидировать в Бахмуте или во время ударов по штабу ВСУ в Павлограде 7-8 мая. Авторы Telegram-канала «Срочно, Сейчас» попросили основателя «оркестра» прокомментировать эти слухи.
По словам Пригожина, у него сейчас нет исчерпывающей информации относительно судьбы Залужного.
«Могу сказать одно, что 10, 11, 12 мая, когда он был в зоне досягаемости наших орудий, мы провели ряд мероприятий. Насколько они успешные, на сегодняшний день непонятно. Также были проведены 2 мая мероприятия по Танцюре. Даже не знаем, успешные они или нет, время покажет», — подчеркнул Пригожин, аудиосообщение которого опубликовала его пресс-служба.