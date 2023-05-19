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«Лучший способ — вакцинация»: кандидат биологических наук Антон Москаев рассказал, как обезопасить себя от нападения клещей

Общество
«Лучший способ — вакцинация»: кандидат биологических наук Антон Москаев рассказал, как обезопасить себя от нападения клещей

Какая одежда спасет от нападения клещей? Из какого лучше материала, что клещ не прокусит? Какого цвета, чтобы, может быть, на одежде заметить клеща? Подробнее — в материале ФАН.

На эти и другие вопросы ответил кандидат биологических наук, заместитель декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев. Он рассказал также об опасности, которую может представлять для человека клещ.

«Май — время максимальной активности клещей. Они являются переносчиками ряда вирусных и бактериальных заболеваний: боррелиозов, эрлихиоза, риккетсиоза, туляремии, анаплазмоза, ку-лихорадки, но самое важное — энцефалита, который поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности на всю жизнь или смерти», — рассказал эксперт.
«Лучший способ — вакцинация»: кандидат биологических наук Антон Москаев рассказал, как обезопасить себя от нападения клещей

Специалист подчеркнул, что клещи предпочитают влажные тенистые участки, однако их можно подцепить везде: в поле, в высокой траве, в лесу, на лужайке на даче, на пустыре в городской застройке.

«Отправляясь на природу, используйте для защиты от клещей отпугивающие акарицидные репелленты. Обработайте ими, в первую очередь, обувь и нижнюю часть штанов. Убедитесь, что купили репеллент от клещей, а не только от комаров и мошек.
Надевайте желательно светлую одежду (на ней лучше видно насекомых), с длинными рукавами и штанинами. Заправляйте штаны в обувь или натягивайте поверх них носки, так как клещ ползет снизу вверх, упав на вас с высокой травинки.
Не забывайте про головной убор. Если любите ловить рыбу или ходить в походы, приобретите противоэнцефалитный костюм. На таких костюмах предусмотрены резинки на щиколотках и запястьях, кармашки-«ловушки» на клещей, капюшон и, как бонус, отстегивающаяся противомоскитная сетка на лицо, которая предохранит вас от надоедливых комаров», — отмечает Москаев.
«Лучший способ — вакцинация»: кандидат биологических наук Антон Москаев рассказал, как обезопасить себя от нападения клещей

Эксперт призывает вести себя с максимальной осторожностью и, в любом случае, осматривать себя после длительном пребывании на природе.

«Осмотрите себя по возвращении домой или вечером в палатке — обязательно за ухом, под коленкой, шею (особенно у детей), область паха, ягодиц, плеч (в том числе подмышки), внутреннюю часть предплечья, живот. Клещи очень долго ищут место, чтобы присосаться, и их можно просто снять. И не забудьте с апреля обезопасить противоклещевыми каплями или таблетками домашних животных, они также могут принести в дом клещей. Лучший способ обезопасить себя от энцефалита — вакцинация», — заключил биолог.

Ранее надежные способы защиты от клещей ФАН предложил терапевт Павел Раменский.

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