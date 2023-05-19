Путин: западные противники продолжат совершенствовать способы воздействия на Россию

Необходимо иметь в виду, что противники России будут совершенствовать свои способы воздействия, в том числе и через свои агентурные сети. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Глава государства указал, что извечные геополитические конкуренты России будут использовать своих агентов и различных маргиналов для раскачивания ситуации внутри страны. Путин процитировал Ленина, где тот назвал такую категорию людей бесконечно далекой от народа.
«Наши геополитические противники делали это на протяжении веков, делают сейчас и, безусловно, будут делать это в будущем», — сказал Путин.
Путин также высказался и о необходимости поддержания суверенитета России. Он указал, что для этого требуется добиться самодостаточности в политике, экономике, сфере обороны и безопасности.