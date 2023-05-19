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Глава Минпросвещения Кравцов отреагировал на попадание в санкционные списки США

Политика
Глава Минпросвещения Кравцов отреагировал на попадание в санкционные списки США

Министр просвещения России Сергей Кравцов прокомментировал попадание в американские санкционные списки.

По его словам, введением санкций России начинают мстить. Кравцов отметил, что Запад всегда поступает так, когда не получается добиваться результатов качеством. В таком случае страны берут «мнимым политическим давлением».

«Полный абсурд и наглядный провал англо-саксонской образовательной системы», — указал Кравцов.

Министр указал на «псевдообучение» в школах Украины, где заменили занятия на игры. При этом Россия от этого оказалась полностью защищена, самодостаточна и независима, что не устроило США.

Ранее Минфин США ввел санкции против 46 физических лиц. Среди прочих, в санкционный список попал министр просвещения России Сергей Кравцов.
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