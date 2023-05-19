Глава Минпросвещения Кравцов отреагировал на попадание в санкционные списки США

Министр просвещения России Сергей Кравцов прокомментировал попадание в американские санкционные списки.
По его словам, введением санкций России начинают мстить. Кравцов отметил, что Запад всегда поступает так, когда не получается добиваться результатов качеством. В таком случае страны берут «мнимым политическим давлением».
«Полный абсурд и наглядный провал англо-саксонской образовательной системы», — указал Кравцов.
Министр указал на «псевдообучение» в школах Украины, где заменили занятия на игры. При этом Россия от этого оказалась полностью защищена, самодостаточна и независима, что не устроило США.
Ранее Минфин США ввел санкции против 46 физических лиц. Среди прочих, в санкционный список попал министр просвещения России Сергей Кравцов.