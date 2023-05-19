Врач Ибаттулина назвала неочевидные способы сохранить волосы чистыми надолго

Врач-трихолог и косметолог Айгуль Ибаттулина раскрыла секреты, как сохранить волосы чистыми надолго. Слова специалиста приводит издание Woman.ru.
Эксперт отметила, что важно очищать кожу головы от загрязнений дважды при каждом мытье. По ее мнению, шампунь нужно выдерживать не менее трех минут оба раза.
Ибаттулина порекомендовала не пренебрегать кондиционерами или бальзамами. При этом их следует наносить по длине волос, а не на корни. После необходимо высушить волосы и воспользоваться сухим шампунем.
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