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В Финляндии задержали вандала после нападения на здание консульства России в Мариехамне

Происшествия
В Финляндии задержали вандала после нападения на здание консульства России в Мариехамне

Сотрудники правоохранительных органов задержали вандала, бросившего взрывное устройство на территорию российского консульства в Финляндии. Об этом сообщила полиция республики.

В заявлении указано, что специалисты проведут расследование в отношении гражданина. При этом сейчас его действия расценивают как «нарушение общественного порядка».

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что в ночь на 1 мая было совершено нападение на здание дипломатической миссии в Мариехамне. После этого глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
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