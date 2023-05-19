В Финляндии задержали вандала после нападения на здание консульства России в Мариехамне

Сотрудники правоохранительных органов задержали вандала, бросившего взрывное устройство на территорию российского консульства в Финляндии. Об этом сообщила полиция республики.
В заявлении указано, что специалисты проведут расследование в отношении гражданина. При этом сейчас его действия расценивают как «нарушение общественного порядка».
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что в ночь на 1 мая было совершено нападение на здание дипломатической миссии в Мариехамне. После этого глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.