В Финляндии задержали вандала после нападения на здание консульства России в Мариехамне

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что в ночь на 1 мая было совершено нападение на здание дипломатической миссии в Мариехамне. После этого глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.