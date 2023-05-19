Полиция ищет блондинку с Tinder, пообещавшую москвичу секс за деньги

Он предложил интим девушке, та согласилась, но потребовала у него деньги. Сначала блондинка указала на необходимость предоплаты в размере 5 тысяч рублей. Затем избранник перевел ей еще 30 тысяч. После этого злоумышленница перестала отвечать на сообщения, что вынудило москвича написать заявление в полицию.