Полиция ищет блондинку с Tinder, пообещавшую москвичу секс за деньги

Девушка из Tinder пообещала россиянину интим за 35 тысяч рублей. Получив деньги, мошенница стала игнорировать избранника.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, житель Москвы нашел аферистку в известном приложении для знакомств. Они некоторое время переписывались, но в какой-то момент мужчина захотел более близкого общения.
Он предложил интим девушке, та согласилась, но потребовала у него деньги. Сначала блондинка указала на необходимость предоплаты в размере 5 тысяч рублей. Затем избранник перевел ей еще 30 тысяч. После этого злоумышленница перестала отвечать на сообщения, что вынудило москвича написать заявление в полицию.
Ранее в Великобритании женщина создала приложение для секс-знакомств. Программа под названием WidowsFire создано специально для вдов и вдовцов.