Эксперты Роспотребнадзора перечислили основные источники растительного белка

Специалисты Роспотребнадзора и НИИ Питания назвали продукты, в которых содержится растительный белок, являющийся главным строительным материалом для клеток организма.
Из белков построены мышцы, сосуды, ткани внутренних органов, антитела, клетки крови, ферменты и гормоны. Также они играют важную роль в работе иммунной системы, передает сетевое издание sovainfo.ru. Эксперты перечислили пять основных источников растительного белка, который является отличной альтернативой животному белку, например, во время поста или диеты.
Прежде всего это бобовые культуры, к которым относятся фасоль, горох, различные виды бобов, соя, нут, чечевица, а также арахис. Также крупы, которые дают организму не только белок, но и различные микро- и макроэлементы. Соевые бобы - самый белковый из всех растительных продуктов. В них содержится до 50 граммов белка на 100 граммов продукта, что, например, вдвое превышает содержание протеина в мясе.
Много растительного белка содержится также в грибах, которые иногда называют «мясом вегетарианцев». Также в них богатый аминокислотный состав. К примеру, в шампиньонах содержится 18 различных аминокислот. Орехами и семенами тоже можно заменить обычное мясо. В орехах содержится много жирового компонента. Кроме того, они считаются высококалорийным продуктом.