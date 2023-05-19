Эксперты Роспотребнадзора перечислили основные источники растительного белка

Прежде всего это бобовые культуры, к которым относятся фасоль, горох, различные виды бобов, соя, нут, чечевица, а также арахис. Также крупы, которые дают организму не только белок, но и различные микро- и макроэлементы. Соевые бобы - самый белковый из всех растительных продуктов. В них содержится до 50 граммов белка на 100 граммов продукта, что, например, вдвое превышает содержание протеина в мясе.