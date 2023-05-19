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В Петербурге задержали избившего администратора «Пятерочки» грабителя

Происшествия
В Петербурге задержали избившего администратора «Пятерочки» грабителя

Полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в нападении на администратора магазина «Пятерочка» с целью кражи, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в супермаркете на Лермонтовском проспекте утром в среду. В полицию поступило сообщение, что двое неизвестных мужчин ударили сотрудника магазина по голове неустановленным предметом и вынесли товар.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что злоумышленники похитили продукцию с прилавка. Они избили руками 26-летнего администратора, который попытался им помешать.

Медики доставили пострадавшего в больницу. Ему диагнозцировали сотрясение головного мозга, ушиб затылка и закрытую черепно-мозговую травму. Администратора «Пятерочки» отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Вскоре они задержали одного из подозреваемых — 18-летнего безработного молодого человека. Сейчас идет розыск его подельника.

Ранее пенсионер скончался, упав на прилавок с хлебом, в «Пятерочке» Петербурга после драки с безработным.
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