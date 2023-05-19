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В Петербурге водитель иномарки сбил несовершеннолетнего велосипедиста на нерегулируемом перекрестке

Происшествия
В Петербурге водитель иномарки сбил несовершеннолетнего велосипедиста на нерегулируемом перекрестке

Водитель автомобиля марки «Киа» на улице Солунской в Санкт-Петербурге совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Пострадавшая получила множественный травмы.

Женщина за рулем «Киа» 18 мая в 08:55, двигаясь по улице 3-я линия 1-й половины в сторону улицы Солунской, наехала на девочку 2006 года рождения, которая на велосипеде пересекала нерегулируемый перекресток в сторону Безымянного переулка.

К месту прибыли сотрудники полиции, бригада скорой помощи. Пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и закрытым переломом правой латеральной лодыжки госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Водителя на данный момент к ответственности не привлекли. Дело передано в ОД ОГИБДД по УМВД России по Приморскому району.

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