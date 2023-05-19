В Петербурге водитель иномарки сбил несовершеннолетнего велосипедиста на нерегулируемом перекрестке

Женщина за рулем «Киа» 18 мая в 08:55, двигаясь по улице 3-я линия 1-й половины в сторону улицы Солунской, наехала на девочку 2006 года рождения, которая на велосипеде пересекала нерегулируемый перекресток в сторону Безымянного переулка.