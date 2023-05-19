Эрдоган набрал 49,24 процента голосов в первом туре выборов

Действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в первом туре выборов на пост президента набрал 49,24% голосов. Кемаль Кылычдароглу — 45,07%. Об этом говорят финальные данные ЦИК государства.
Согласно опубликованным данным, за Эрдогана проголосовали 26 миллионов 86 тысяч 102 избирателя, за Кылычдароглу – 23 миллиона 873 тысячи 749 голосов.
В ходе первого тура ни один из кандидатов не сумел набрать нужные для победы 50% голосов избирателей, поэтому 28 мая состоится второй тур.
Ранее политолог Артур Атаев назвал три фактора, из-за которых никто из политиков не смог одержать победу в первом туре выборов.