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Эрдоган набрал 49,24 процента голосов в первом туре выборов

Политика
Эрдоган набрал 49,24 процента голосов в первом туре выборов

Действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в первом туре выборов на пост президента набрал 49,24% голосов. Кемаль Кылычдароглу — 45,07%. Об этом говорят финальные данные ЦИК государства.

Согласно опубликованным данным, за Эрдогана проголосовали 26 миллионов 86 тысяч 102 избирателя, за Кылычдароглу – 23 миллиона 873 тысячи 749 голосов.

В ходе первого тура ни один из кандидатов не сумел набрать нужные для победы 50% голосов избирателей, поэтому 28 мая состоится второй тур.

Ранее политолог Артур Атаев назвал три фактора, из-за которых никто из политиков не смог одержать победу в первом туре выборов.
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