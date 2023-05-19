МИД ЦАР раскритиковал новую стратегию Франции в Африке

«Поддерживать отношения с Африкой исключительно на основе военной стратегии — не лучшее из решений. Установление отношений, партнерства, сотрудничества исключительно на основе военной стратегии может повлечь конфликты и насилие. Мы должны уделять больше внимания именно дипломатии, иметь отношения, в которых люди разговаривают друг с другом», — отметила Байпо-Темон.