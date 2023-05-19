МИД ЦАР раскритиковал новую стратегию Франции в Африке

Банги, 19 мая. Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон заявила, что Франции не следует строить отношения с Черным континентом лишь на основе военной стратегии.
По словам дипломата, такое решение Парижа приведет к необоснованному эмбарго. Кроме того, до сих пор эта ограниченная тактика не давала положительных результатов.
«Поддерживать отношения с Африкой исключительно на основе военной стратегии — не лучшее из решений. Установление отношений, партнерства, сотрудничества исключительно на основе военной стратегии может повлечь конфликты и насилие. Мы должны уделять больше внимания именно дипломатии, иметь отношения, в которых люди разговаривают друг с другом», — отметила Байпо-Темон.
Ранее министр сообщила о лишении французского посла дипломатических привилегий из-за «недостойного поведения». Глава внешнеполитического бюро ЦАР направила уведомление об упразднении статуса декана руководителю МИД бывшей метрополии Катрин Колонне.