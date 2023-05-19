Арабские государства призвали Ливан к избранию нового президента ради выхода из кризиса

В настоящее время исполняющим обязанности главы государства является Наджиб Микати.
Лига арабских государств (ЛАГ) подчеркнула важность полной солидарности с Ливаном в проекте своего заключительного заявления по итогам прошедшего в Джидде саммита. В республике продолжается глубокий социально-политико-экономический кризис.
Также в документе содержится призыв к ливанским властям продолжить усилия по избранию президента и формированию правительства для обеспечения стабильности конституционных институтов.
Указывается и необходимость проведения структурных экономических реформ для выхода из прогрессирующего кризиса.
Средиземноморская республика находится в углубляющемся упадке с 2019 года, когда случился обвал финансового сектора. По некоторым признакам, подобное произошло по инициативе некоторых зарубежных акторов.
С тех пор национальная валюта обесценилась в десятки раз, большая часть населения оказалась за чертой бедности. Ограничен доступ к электроэнергии, лекарствам, продуктам первой необходимости, топливу и т. д. Политический кризис тем временем серьезно осложняет перспективу стабилизации обстановки в Ливане.