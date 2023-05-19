Арабские государства призвали Ливан к избранию нового президента ради выхода из кризиса

С тех пор национальная валюта обесценилась в десятки раз, большая часть населения оказалась за чертой бедности. Ограничен доступ к электроэнергии, лекарствам, продуктам первой необходимости, топливу и т. д. Политический кризис тем временем серьезно осложняет перспективу стабилизации обстановки в Ливане.