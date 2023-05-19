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США ввели санкции против 223-го и 224-го летных отрядов Минобороны РФ

Политика
США ввели санкции против 223-го и 224-го летных отрядов Минобороны РФ

Минфин США ввел санкции против 223-го и 224-го летных отрядов Минобороны России. Об говорится в документах ведомства.

Ограничения введены в рамках санкций против российских предприятий, связанных с военной промышленностью. Кроме того, США внесли в черный список авиацию отрядов.

Накануне Вашингтон объявил о новых ограничительных мерах в отношении Москвы. Белый дом внес в соответствующий реестр 46 физических лиц и 30 компаний.

Ранее Служба внешней разведки России попала в санкционный список США, в который также были добавлены Санкт-Петербургский горный университет и Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе.
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