США ввели санкции против 223-го и 224-го летных отрядов Минобороны РФ

Минфин США ввел санкции против 223-го и 224-го летных отрядов Минобороны России. Об говорится в документах ведомства.
Ограничения введены в рамках санкций против российских предприятий, связанных с военной промышленностью. Кроме того, США внесли в черный список авиацию отрядов.
Накануне Вашингтон объявил о новых ограничительных мерах в отношении Москвы. Белый дом внес в соответствующий реестр 46 физических лиц и 30 компаний.
Ранее Служба внешней разведки России попала в санкционный список США, в который также были добавлены Санкт-Петербургский горный университет и Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе.