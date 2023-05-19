Угроза всему миру: депутат Госдумы Анатолий Вассерман раскрыл уловки Greenpeace

Однако, если компании создают плохую репутацию, это приводит к тому, что те покупатели, которые не вникают в реальную деятельность компании, а судят только по слухам, начинают продавать акции. Соответственно, их цена падает. Компания не имеет возможности привлекать дополнительные средства на свою деятельность. Более того, зачастую она оказывается вынуждена сама скупать выпущенные ранее акции, чтобы сохранить свою репутацию, а это уже прямые финансовые убытки. Когда репутация компании очернена, это сильнейший удар не только по имиджу, но и доступным деньгам. Так что корпоративный шантаж очень распространен по всему миру.