Угроза всему миру: депутат Госдумы Анатолий Вассерман раскрыл уловки Greenpeace

Деятельность фонда Greenpeace признана Генпрокуратурой РФ нежелательной в России. Отмечается, что данная международная организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.
Какие именно преступные действия может осуществлять организация, которая позиционирует себя в качестве защитника окружающей среды? Что может стоять за декларируемыми намерениями по охране экологии? Как именно деятельность подобных структур может угрожать благосостоянию страны? Своим мнением по этим вопросам в интервью ФАН поделился депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
— Как Вы относитесь к решению Генпрокуратуры РФ? Какие преступные действия могут совершать организации вроде Greenpeace?
— Я думаю, что Генпрокуратура неправа в одном: фонд Greenpeace представляет угрозу не только Российской Федерации, но и всему миру. Действия этого фонда нацелены, по сути, на уничтожение большей части мирового хозяйства. В первую очередь энергетики, но не только. Он требует уничтожать весьма многие промышленные производства, значительную часть сельского хозяйства и так далее. Кроме того, вполне точно известно, что этот фонд занимается корпоративным шантажом. Он требует значительные взносы от различных коммерческих структур под обещание, что, если взносы будут, он не станет их травить. Нужно отметить, что это в какой-то мере работает.
— Разве могут угрозы о некой травле в медийном пространстве оказать серьезное влияние на предпринимателей, которых в первую очередь интересует прибыль, а не мнение общественности?
— Дело в том, что сейчас большинство крупных компаний — акционерные. Часть денег для своей деятельности они получают, продавая акции. Это документы на право владения частью производства. Соответственно, те, кто покупает эти бумаги, теоретически даже получают право участвовать в принятии решений о деятельности фирмы. Впрочем, как правило, акции продают в таком количестве, чтобы акционеры не имели реальной возможности всерьез влиять на деятельность организации.
Однако, если компании создают плохую репутацию, это приводит к тому, что те покупатели, которые не вникают в реальную деятельность компании, а судят только по слухам, начинают продавать акции. Соответственно, их цена падает. Компания не имеет возможности привлекать дополнительные средства на свою деятельность. Более того, зачастую она оказывается вынуждена сама скупать выпущенные ранее акции, чтобы сохранить свою репутацию, а это уже прямые финансовые убытки. Когда репутация компании очернена, это сильнейший удар не только по имиджу, но и доступным деньгам. Так что корпоративный шантаж очень распространен по всему миру.
Один из видов такого шантажа выглядит следующим образом. Кто-то покупает буквально одну-две акции какой-нибудь компании. Затем, как акционер, требует от нее побольше документальных сведений о ее работе и начинает выискивать в них пункты, вокруг которых можно поскандалить. С этого момента этот человек может попытаться требовать каких-нибудь бонусов. Таким способом, например, можно добиться места в совете директоров компании. На этом основании он может получать весьма солидные деньги. Кроме того, он может использовать свое место для инсайдерской торговли: покупать и продавать акции на бирже, ориентируясь на сведения, полученные в качестве члена совета директоров. Практически во всем мире инсайдерская торговля рассматривается в качестве преступления.
— В теории все понятно. А можете привести конкретные примеры подобного шантажа и поддержки в медийном пространстве компаний?
— Когда в Мексиканском заливе взорвалась буровая платформа нефтяной компании «British Petroleum», все организации, позиционирующие себя в качестве защитников природы, включая «Greenpeace», молчали об этой катастрофе. Между тем, размах катастрофы был такой, что даже было подозрение на то, что изменится климат Европы. Дело в том, что нефтяная пленка, покрыв поверхность Мексиканского залива, изменит условия испарения в нем. Тем самым будет изменена возможность течения из залива. Это течение фактически нагревает всю Европу. Тем не менее, об этом молчали.
Однако, когда Россия начала нефтедобычу в прибрежных водах Северного Ледовитого океана, активисты того же Greenpeace пытались высадиться на буровой платформе «Приразломная» и тем самым создать реальную опасность утечки нефти оттуда, потому что нарушение режима платформы вполне может вызвать сбой работы защитных сооружений, которых там довольно много. Они как раз предназначены для того, чтобы не допускать утечек.
С учетом этих факторов приходится признать, что Greenpeace опасен для всего мира. Конечно, Генпрокуратура пока не имеет возможности добиваться пресечения деятельности данной преступной организации в других странах, но хорошо, что теперь в нашей стране ей теперь не позволят работать.