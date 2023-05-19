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WhatsApp впервые привлекли к ответственности за отказ удалять запрещенный в России контент

Общество
WhatsApp впервые привлекли к ответственности за отказ удалять запрещенный в России контент

Компания WhatsApp (принадлежит Meta✱, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) отказалась удалять запрещенный контент. Теперь разработчикам грозит штраф в размере четырех миллионов рублей.

Соответствующий протокол зарегистрировали в мировом судебном участке Таганрогского района Москвы. На данный момент неизвестно, когда он будет рассмотрен. Также профильные органы не стали разглашать информацию о том, какие данные посчитали запрещенными.

Ранее сообщалось о наличии проблемы «прослушки» в приложении мессенджера. В компании признали наличие подобных механизмом, но заявили, что проблема не в программе, а в самой системе Android.

  • ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
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