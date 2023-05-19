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Бенефициара «Абрау-Дюрсо» Титова внесли в санкционный список Канады

Политика
Бенефициара «Абрау-Дюрсо» Титова внесли в санкционный список Канады

Уполномоченный при президенте РФ по делам предпринимателей, бизнесмен Борис Титов, владеющий контрольным пакетом акций группы компаний «Абрау-Дюрсо», был внесен в санкционный список Канады.

Власти страны приняли решение ввести ограничения в отношении предпринимателя за его деятельность в качестве омбудсмена. Санкции были введены Минфином страны после саммита G7, на котором члены группы договорились об усилении давления на Россию.

Ранее предприниматель был включен в санкционный список Великобритании. Также ограничения были наложены королевством против его сына — Павла Титова, который руководит движением «Деловая Россия».

США включили в санкционные списки 46 российских физлиц. Под ограничения попали уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, министр просвещения России Сергей Кравцов и другие официальные лица.
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