Главный тренер «Наполи» Спаллетти не захотел продлевать контракт с клубом

Итальянский тренер по футболу Лучано Спаллетти отказался продлить контракт с клубом «Наполи», который истечет в следующем году. Соответствующую информацию предоставила местная газета La Repubblica.
По данным издания, руководство команды предлагало наставнику подписать новое соглашение. Оно было рассчитано на срок до 2025 года, но специалист не захотел пойти на такой шаг.
На этом фоне журналисты предположили, что в следующем году Спаллетти покинет клуб. Тем не менее решение во многом будет зависеть от мотивации самого тренера и его отношений с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентис, указано в материале.
В начале мая команда вничью сыграла с «Удинезе» в матче 33-го тура Серии А. Однако счет 1:1 все же позволил «неаполитанцам» досрочно гарантировать себе победу в национальном чемпионате.