В реалити-шоу Netflix по «Игре в кальмара» разыграют приз в размере 4,56 млн долларов

Американская компания Netflix покажет новое реалити-шоу по мотивам популярного сериала южнокорейского производства «Игра в кальмара» в ноябре этого года. Победителю достанется крупный денежная награда — 4,56 миллиона долларов. Об этом сообщает Deadline.
В Squid Game: The Challenge поучаствуют 456 игроков, которые будут бороться за денежный приз в размере 4,56 миллиона долларов. Потенциально это крупнейший выигрыш в истории подобных шоу.
Реалити разделят на десять частей, участники будут соревноваться в играх, вдохновленных сериалом, а также примут участие в новых состязаниях.
Недавно игроки нового шоу захотели подать в суд на компанию Netflix. Множество игроков негативно высказались об условиях, подчеркнув, что с ними «обращались как с животными» и заставляли часами стоять на морозе.
Ранее американская студия NetherRealm официально представила новую часть известной серии видеоигр Mortal Kombat.