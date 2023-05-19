Глава Президентского совета призвал глав арабских стран занять единую позицию по кризису в Ливии

Джидда, 19 мая. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад аль-Манфи заявил о намерении провести выборы в республике до конца 2023 года, пишут местные СМИ.
Аль-Манфи сообщил об этом во время выступления на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ).
«Мы призываем глав арабских стран занять единую позицию по ливийскому кризису, поддержать избирательный процесс и посодействовать процедуре вывода иностранных сил и наемников из республики», — заявил он.
Ранее Мухаммад аль-Манфи обсудил со специальным посланником США в Триполи Ричардом Норландом вопросы политики, экономики и безопасности в североафриканском государстве.