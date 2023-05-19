Служба внешней разведки России пополнила санкционный список США

Служба внешней разведки РФ попала в санкционный список Соединенных Штатов. Об этом говорится в заявлении американского министерства финансов.
До этого Вашингтон объявил о новых рестрикциях в отношении Москвы. Власти внесли в соответствующий реестр 46 физических лиц и 30 компаний, занимающихся импортом и производством полупроводников.
Также ограничения коснулись предприятий «Газпром ВНИИГАЗ» и «Полиметалл». Позже стало известно, что под санкции попала СВР.
В настоящее время президент США Джо Байден находится в японском городе Хиросима, где проходит саммит стран «Большой семерки». Однако ранее сообщалось, что хозяину Белого дома пришлось покинуть ужин с коллегами до его завершения из-за необходимости решить вопрос с государственным долгом.