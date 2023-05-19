Служба внешней разведки России пополнила санкционный список США

В настоящее время президент США Джо Байден находится в японском городе Хиросима, где проходит саммит стран «Большой семерки». Однако ранее сообщалось, что хозяину Белого дома пришлось покинуть ужин с коллегами до его завершения из-за необходимости решить вопрос с государственным долгом.