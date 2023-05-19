Писателю Захару Прилепину успешно провели очередную операцию

Писатель Захар Прилепин 19 мая перенес очередную операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе писателя.
Состояние Прилепина стабильное, он пришел в сознание. По рекомендациям врачей, писатель находится в палате интенсивной терапии.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что Прилепин ведет себя, как «настоящий боец».
«Захар держится, как настоящий боец, сразу понятно, что действующий офицер! Уже в сознании. Здоровья, и дай Бог скорейшего восстановления!», — сказал Никитин.
Перелом позвонка Прилепин получил в результате покушения. Cпинной мозг не был задет полученной травмой.
Ранее Прилепин сообщал, он управлял автомобилем, который взорвали злоумышленники 6 мая в Нижегородской области. Придя в сознание, писатель сам опубликовал обращение в своем Telegram-канале.