США ввели санкции против ряда китайских компаний

Минфин США ввел санкции против девяти китайских компаний из-за их связей с Россией. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
В частности, речь идет о гонконгскоих Welmart Group Limited и Kraverton Construction and Development Limited. Местом их регистрации числятся города Гонконг и Макао.
Кроме того, американцев обязали уведомлять о любой собственности, доли в которой имеют российские ведомства. Таковыми являются Минфин, Центральный банк и Фонд национального благосостояния.
Ранее Минфин США нанял экономистов для изучения последствий санкций. Они должны будут оценить сопутствующий ущерб до и после введения рестрикций.