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США ввели санкции против ряда китайских компаний

Политика
США ввели санкции против ряда китайских компаний

Минфин США ввел санкции против девяти китайских компаний из-за их связей с Россией. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В частности, речь идет о гонконгскоих Welmart Group Limited и Kraverton Construction and Development Limited. Местом их регистрации числятся города Гонконг и Макао.

Кроме того, американцев обязали уведомлять о любой собственности, доли в которой имеют российские ведомства. Таковыми являются Минфин, Центральный банк и Фонд национального благосостояния.

Ранее Минфин США нанял экономистов для изучения последствий санкций. Они должны будут оценить сопутствующий ущерб до и после введения рестрикций.
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