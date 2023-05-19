Египетский предприниматель заявил о намерении выйти на российский рынок

Татарстан, 19 мая. Соучредитель и генеральный директор OTE coursess Тарек Нуреддин из Египта рассказал о желании выйти на российский рынок.
Он заявил о своем намерении в кулуарах Международного экономического форума «Россия — Исламский мир», где представлял компанию, которая занимается дистанционным обучением.
«У нас есть электронная платформа для преподавания языковедения. Мы дали знания более 35 тысяч учащихся и студентов из более чем 30 государств. Они занимаются онлайн и работают в Египте, арабских странах и регионе Персидского залива», -— сказал он.
Нуреддин отметил, что в России присутствует большой перспективный рынок, где есть возможность изучать множество иностранных языков дистанционно.
«Мы хотим расшириться и привлечь инвесторов из РФ, которые помогут нам добиться успеха в этом направлении», — добавил предприниматель.
Ранее председатель Российско-арабского делового совета (РАДС) Татьяна Гвилава заявила о развитии отношений между Москвой и арабскими странами.