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Украинского боевика из «Азова» с позывным «Алгиз» ликвидировали под Бахмутом

Армия
Украинского боевика из «Азова» с позывным «Алгиз» ликвидировали под Бахмутом

Боевик нацбата «Азов»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) с позывным «Алгиз» был ликвидирован в боях под Бахмутом (Артемовском).

Накануне в одном бою были уничтожены сразу шестеро членов «Азова». Одного из них опознали как боевика «Алгиза». Ранее под Бахмутом был ликвидирован командир «Азова» и главарь фашисткой группировки Дмитрий Юденко.

Напомним, что боевые действия по освобождению Бахмута осуществляются исключительно силами ЧВК «Вагнер». Военный корреспондент Александр Симонов ранее рассказал о продвижении «музыкантов» в населенном пункте. Он отметил, что развязка сражения уже близка.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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