Боевик нацбата «Азов»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) с позывным «Алгиз» был ликвидирован в боях под Бахмутом (Артемовском).
Накануне в одном бою были уничтожены сразу шестеро членов «Азова». Одного из них опознали как боевика «Алгиза». Ранее под Бахмутом был ликвидирован командир «Азова» и главарь фашисткой группировки Дмитрий Юденко.
Напомним, что боевые действия по освобождению Бахмута осуществляются исключительно силами ЧВК «Вагнер». Военный корреспондент Александр Симонов ранее рассказал о продвижении «музыкантов» в населенном пункте. Он отметил, что развязка сражения уже близка.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация