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В Москве турист из Турции заплатил за поездку на такси более 14 тысяч рублей

Происшествия
В Москве турист из Турции заплатил за поездку на такси более 14 тысяч рублей

Поездка на такси по Москве обошлась жителю Турции в 14 тысяч рублей. В пути мужчина находился всего сорок минут. О произошедшем сообщил Telegram-канал Baza.

Путешественник по имени Четин после прогулки с друзьями решил поехать в гостиницу. Он отказался от специальных приложений и воспользовался услугами водителей на Никольской улице.

Поездка заняла сорок минут. По прибытии в пункт назначения автомобилист потребовал 14,3 тысяч рублей в качестве гонорара за предоставленные услуги. Турист запутался в курсах валют, поэтому отдал всю сумму. Позже он понял, что его обманули и обратился в правоохранительные органы.

В некоторых случаях водители причиняют физический вред клиентам. В Екатеринбурге автомобилист отказался везти пассажира. Когда россиянин сел в салон, его вытащили из машины и начали избивать.
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