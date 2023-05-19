В Москве турист из Турции заплатил за поездку на такси более 14 тысяч рублей

Поездка заняла сорок минут. По прибытии в пункт назначения автомобилист потребовал 14,3 тысяч рублей в качестве гонорара за предоставленные услуги. Турист запутался в курсах валют, поэтому отдал всю сумму. Позже он понял, что его обманули и обратился в правоохранительные органы.