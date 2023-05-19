CNN: США не будут мешать союзникам поставлять Украине истребители F-16

Американские власти не намерены препятствовать другим странам передавать Украине истребители F-16, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Европейские страны получили сигнал от администрации президента США Джо Байдена, что Вашингтон не будет мешать таким поставкам.
Как утверждает источник, от союзников не поступали официальные запросы о таких разрешениях. В администрации не ведется подготовка документов, которые могли бы сопровождать подобные договоренности.
Ранее сообщалось, что Минобороны США не будет возражать против отправки западных истребителей киевским властям.