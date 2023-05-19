Житель Ростовской области осужден за ложное сообщение о минировании отдела полиции

Было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет (условно) с испытательным сроком два года.