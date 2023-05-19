Глава СОЦПРОФ Сергей Вострецов: все высшее образование должно быть бесплатным

Общественный и политический деятель, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов высказал мнение насчет того, какие изменения должно претерпеть высшее образование в России.
Ранее ЛДПР подготовила законопроект, касающийся стипендий студентов-бюджетников, обучающихся по программам высшего образования. Партия выдвинула предложение выплачивать студентам-очникам стипендию не ниже МРОТ.
Общественный и политический деятель, депутат Госдумы VI и VII созыва Сергей Вострецов высказал свое мнение насчет этого и попутно возмутился, что некоторые студенты-бюджетники не идут работать по специальности после окончания вуза.
Депутат отметил, что важна не форма обучения студента, а то, как он впоследствии «отдаст долг» родному государству.
«Какая разница, очники это, бюджетники или небюджетники? Вообще бесплатного образования нет. Бюджетники же тоже не бесплатно учатся, стоимость их обучения оплатили все налогоплательщики», — рассуждает Сергей Вострецов.
По его мнению, необходимо, чтобы каждый студент «отрабатывал» свою учебу и тем самым действительно заслуживал бюджетного места. Общественный деятель предложил вернуть обязательное распределение, которое было в СССР, а само образование при этом сделать полностью бесплатным.
«Нужно возвращать распределение, и тогда делать стипендии действительно уровня МРОТ всем и убирать платное обучение. Не должно быть контрактников, все высшее образование должно быть бесплатным. Обучился – поехал работать, отработал – гуляй», — отметил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.
При этом, если студент все же не захочет работать по выбранной специальности по распределению, по мнению Вострецова, ему придется вернуть государству деньги. Он объяснил это тем, что ребята-бюджетники обучаются не бесплатно, а за счет налогоплательщиков.
«Я, например, плачу налоги, а студент, который учился на врача или учителя, решил не идти по профессии. Значит, он должен вернуть деньги. <…> Если не пошел распределяться — верни деньги в бюджет», — заявил депутат.
При этом, общественный деятель отметил, что второе или третье высшее образование могут оставаться платными.
Ранее Сергей Вострецов уже комментировал идею распределения. В тот раз он высказался о том, что для бюджетников любых вузов необходимо создать систему обязательной отработки в своем регионе от трех до пяти лет.