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Появились кадры последствий удара ВСУ в районе завода «Топаз» в Донецке

Происшествия

Украинские военные нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка. ФАН публикует видео с последствиями обстрела.

Прилет пришелся по периметру завода «Топаз». Из-за обстрела повреждены хозяйственные постройки, рассказал корреспондент Федерального агентства новостей.

На кадрах видно, что в результате удара в земле осталась глубокая воронка. На месте прилета также видны металлические обломки.

Жительница Донецка ранее получила ранение из-за ночного обстрела, совершенного ВСУ. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. По его словам, пострадавшей оказалась женщина 1966 года рождения.
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