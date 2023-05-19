Появились кадры последствий удара ВСУ в районе завода «Топаз» в Донецке

Украинские военные нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка. ФАН публикует видео с последствиями обстрела.
Прилет пришелся по периметру завода «Топаз». Из-за обстрела повреждены хозяйственные постройки, рассказал корреспондент Федерального агентства новостей.
На кадрах видно, что в результате удара в земле осталась глубокая воронка. На месте прилета также видны металлические обломки.
Жительница Донецка ранее получила ранение из-за ночного обстрела, совершенного ВСУ. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. По его словам, пострадавшей оказалась женщина 1966 года рождения.