Как помочь себе во времена быстрых перемен: психолог Морозова рассказала об эффективной практике

Сейчас человечество живет в настолько быстроменяющемся мире, что иногда уровень стресса и напряжения от такого количества информации и задач зашкаливает. Мозг и тело человека начинают привыкать к постоянному напряжению и работе «на износ». Многие люди сталкиваются с тем, что даже улетая в отпуск не могут до конца ощутить радость и расслабление.
Некоторые люди не могут сформулировать свои желания, кроме всемирно известного стандартного набор: квартира, дом, машина, бизнес, доход. Список желаний варьируется у всех примерно на однообразном уровне «стандартного успеха». Об этом рассказала корреспонденту ФАН фасилитатор класса Access Bars, Тета-практик, НЛП - практик, психолог – расстановщик Ольга Морозова.
«Куча задач, новостей, дедлайнов – в этой многозадачности мозг начинает работать на "бета-волне", где переживает интенсивные перегрузки. Знакомо вам состояние, когда вроде бы легли спать, а уснуть не можете, потому что в голове уже сделали 1150 дел (сдаете отчет, заканчиваете проект или продолжаете его, отвозите ребенка на занятие с теми вещами, которые никак нельзя забывать) и выстраиваете свой to do list (список дел) на неделю вперед? Это говорит о том, что ваш мозг перегружен. В таком режиме среднестатический человек может находиться круглосуточно, сам того не замечая», – объяснила психолог.
Как помочь себе оставаться в стабильном состоянии? Ощущать радость жизни, проживать ее максимально комфортно и идти своим путем? Не зависеть от критики и мнения окружающих, а делать свои выборы? Не торопиться жить, а проживать свой путь с максимальным удовольствием? Многие уходят в йогу, тренинги, психологические практики и так далее. И это не про то, что эти способы не работают, работают и для кого-то это единственный путь себе помочь.
«Пройдя длинный путь самопознания и работы со своим мышлением, я пришла к выводу, что ни одно учение и модальности не являются ключом к счастливой жизни. Вы можете обучиться тысячам тренингов, искать ответы у гуру, но вся правда в том, что только вы сами являетесь источником всего в своей жизни. Об этом говорит международная школа Аксесс Коншеснес [Access Consciousness, – прим. ФАН], что в переводе означает "доступ к осознанности"», – рассказала Ольга Морозова.
Почему многие не получают желаемое? По мнению собеседницы ФАН, это связано с тем, что люди привыкли расслаблять тело, но не мозг. Но именно мозг является одним из важнейших наших «помощников» по жизни и недооценивать его нельзя. Когда он в напряжении, то тело и пространство пребывают в том же состоянии. Расслабляя мозг, человек расслабляется полностью.
«Электрические заряды мозга перестают функционировать на бета-волне и вы переходите в фазу "ясности". Когда уходят лишние мысли, надстройки, точки зрения, которые мешают вам расслабиться, прийти к цели без напряжения или элементарно идти свои путем, не взирая на мнение других людей. Убирая лишние напряжение, убеждения, вы возвращаетесь в себя, слышите свои истинные желания и самое важное – начинаете знать как к этому прийти», – добавила эксперт.
Суть методики Access Bars заключается в последовательном прикосновении к точкам на голове (барам), каждая из которых отвечает за определенную часть жизни человека: радость, деньги, контроль, восприятие и так далее. Всего таких точек у нас 32 и все они на голове, объяснила психолог. В них хранится энергетическая информация мыслей, чувств, эмоций, напряжении, установках и убеждений. Все, что делает нашу текущую жизнь такой, какая она есть.
«Во время сеанса Баров многие люди погружаются в сон и просыпаясь, ощущают себя отдохнувшими и с ощущением внутреннего покоя и мира. Это происходит потому, что во время сессии человек очищается от ментального и энергетического мусора, уходит заряд напряжения из мозга и из тела. Вы начинаете в прямом смысле слова вибрировать на другой частоте, вы испытываете легкость, радость, ресурсное состояние. Самое важное, что мне хочется донести – это то, что с вами на самом деле все так. Вы просто есть и этого уже достаточно, чтобы получать радость жизни. И это выбор. Вы – источник всего в вашей жизни», – заключила Ольга Морозова.
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