Как помочь себе во времена быстрых перемен: психолог Морозова рассказала об эффективной практике

Как помочь себе оставаться в стабильном состоянии? Ощущать радость жизни, проживать ее максимально комфортно и идти своим путем? Не зависеть от критики и мнения окружающих, а делать свои выборы? Не торопиться жить, а проживать свой путь с максимальным удовольствием? Многие уходят в йогу, тренинги, психологические практики и так далее. И это не про то, что эти способы не работают, работают и для кого-то это единственный путь себе помочь.