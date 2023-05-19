«Дехристианизация» Великобритании: что происходит с религией в сердце Европы

Дело в том, что система образования в Англии и Уэльсе — это область сложного взаимодействия между государством и религией (в частности, англиканской и римско-католической церквями). Под контролем Министерства образования школы делятся на те, которые финансируются государством, и те, которые финансируются независимо. В настоящее время существует восемь типов государственных школ, и все, за исключением двух, могут быть обозначены как школы с религиозным характером (37 % от общего количества государственных школ). Это связано с тем, что большинство данных школ были церковными до того, как были переданы в компетенцию государственной системы в соответствии с Законом об образовании 1944 года.