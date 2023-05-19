«Дехристианизация» Великобритании: что происходит с религией в сердце Европы

Автор Telegram-канала «Старушка Англия» рассказывает, какое влияние оказывает миграция на Великобританию.
Британцев, неравнодушных к изменениям у себя на родине, давно беспокоит рост количества мигрантов в стране. В Великобритании многие называют происходящие процессы «легальным вторжением» — за 2022 год только по официальной статистике в страну прибыло около 1 064 000 мигрантов, из них 53 000 незаконно. При этом население страны, которое составляет 68, 1 миллионов человек, по данным статистики, не растет — прибывающие только замещают естественную убыль населения. Сложившаяся ситуация оказывает существенное влияние на состав британского общества.
Автор Telegram-канала «Старушка Англия» рассказывает, как меняется конфессиональный состав британского общества.
Христианское меньшинство
Согласно последним данным переписи населения, впервые в истории Соединенного Королевства христиане перестали быть большинством в Англии и Уэльсе. Только 46,2% населения относят себя к данной конфессии — на 13,1% меньше с момента последней переписи в 2011 году. До 37,2% увеличилась доля тех, кто относит себя к атеистам.
Переписи населения проводятся в Великобритании почти каждые десять лет с начала XIX века. Последняя проводилась 21 марта 2021 года в Англии и Уэльсе Управлением национальной статистики. Данное мероприятие стало 23 официальной переписью населения Соединенного Королевства.
Люди, уклоняющиеся от переписи населения, могут быть сурово наказаны. В соответствии со статьей 8 Закона о переписи населения 1920 года любой, кто отказываюется или пренебрегает соблюдением требований переписи, делает ложные заявления, изготавливает, подписывает или вручает ложный документ, или отказывается отвечать, а равно дает ложные ответы, — должен быть привлечен к уголовной ответственности и может быть приговорен к максимальному штрафу в размере до 1000 фунтов стерлингов.
Исключения существуют как раз для отказа или игнорирования ответов на вопросы о религии — правда, только с 2000 года. Этим правом в Англии и Уэльсе воспользовались 6% респондентов, что немного меньше, чем в прошлую перепись (7,1%). Однако по результатам переписи 2011 года доля неверующих среди англичан и валлийцев была намного меньше и составляла 25,2%, а в 2001 – всего 14,8%.
Причина безверия
Возможно, это связано с кампанией «Если ты не религиозен, так и скажи!», проводимой Британской гуманистической ассоциацией (Humanists UK).
По их мнению, вопрос в переписном бланке «Какова ваша религия?» (в оригинале — «What is your religion?») поставлен некорректно и в итоге ведет к созданию искаженной религии.
Как видно из исследований предыдущих переписей, миллионы нерелигиозных людей, отвечая на этот вопрос, думают скорее о конфессии, в которую они, например, крещены, если они христиане, а не о том, верят ли они в бога или нет. При этом самым первым вариантом ответа в указанном бланке является «No religion» — «Нет религии».
Опросы, в которых задается другой, более точный, вопрос, обычно показывают, что большинство людей в Великобритании вообще не верят бога. Британские гуманисты сначала стремились изменить формулировку вопроса переписи о религии, а после призывали неверующих людей поставить отметку «Нет религии» в переписном бланке, чтобы создать более точное отображение уровней религиозности в Соединенном Королевстве.
«Результаты переписи затрагивают всех. Если вы не религиозны, пожалуйста, так и скажите!» — стало их лозунгом.
Очевидно, что по крайней мере 94% респондентов откликнулись на этот призыв и стали более обдуманно отвечать на такой двусмысленный вопрос.
Альтернативное мнение
Линда Вудхед из Лондонского королевского колледжа считает, что снижение доли христиан связано с возрастом.
«Христианское население — это довольно старое население, и поэтому уровень смертности влияет на него. Люди просто умирают», — считает она.
По утверждению исследовательницы, люди в Великобритании просто перестали передавать веру из поколения в поколение.
В целом, данное мнение не противоречит первому, а скорее даже дополняет его. Сюда же можно добавить меняющийся с годами национальный облик Великобритании за счет выходцев из стран Азии, что неуклонно привносит свой культурный колорит в традиционный уклад некогда христианской старушки Англии.
Молитвы в школах
Результаты переписи населения в Соединенном Королевстве используются для принятия многих решений в различных областях — от типов открываемых новых школ, до видов эмоционально-психологической поддержки, предлагаемой в учреждениях здравоохранения, поэтому очень важно, чтобы они были действительно объективными и отражали реальное положение дел.
В настоящее время все государственные школы по закону обязаны каждый день обеспечивать акт «коллективного поклонения», который является «в широком смысле христианским».
Многие руководители признаются, что они больше не придерживаются этого, предпочитая проводить менее религиозные собрания. Некоторые вообще уже давно от этого отказались.
«В школах, в которых я работаю с 2007 года, никогда не было ежедневного коллективного поклонения», — сказал один из завучей.
Учителя и эксперты в области образования призывают отменить в школах ежедневное богослужение, так как Англия уже не является преимущественно христианской. Эксперт по праву и религии в Кардиффском университете Рассел Сандберг утверждает:
«Правовая база застряла в 1940-х годах. Перепись подчеркивает, что требование ежедневного акта поклонения является совершенно архаичным и дискриминационным».
Представители Министерства образования ответили, что пересмотр данного закона не планируется.
Дело в том, что система образования в Англии и Уэльсе — это область сложного взаимодействия между государством и религией (в частности, англиканской и римско-католической церквями). Под контролем Министерства образования школы делятся на те, которые финансируются государством, и те, которые финансируются независимо. В настоящее время существует восемь типов государственных школ, и все, за исключением двух, могут быть обозначены как школы с религиозным характером (37 % от общего количества государственных школ). Это связано с тем, что большинство данных школ были церковными до того, как были переданы в компетенцию государственной системы в соответствии с Законом об образовании 1944 года.
При этом согласно Закону о реформе образования 1988 года, даже учащиеся в государственных школах, не носящих религиозного характера, должны участвовать в ежедневном акте коллективного богослужения преимущественно христианского характера, хотя родители имеют право заявить отвод детей от этого, а ученики 16-18 лет также могут отказаться сами. Также по заявке школы, если большинство ее учеников исповедуют иную веру, могут быть включены богослужения представителей других конфессий.
Такими темпами борьба за права мигрантов и современную правозащитную «повесточку» спустя 40-50 лет может привести к тому, что уже сама Великобритания станет чьей-то колонией — учитывая, что ее население замещается со скоростью в 1,5% в год.