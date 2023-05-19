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Зеленский на саммите ЛАГ пригласил наследного принца Саудовской Аравии посетить Украину

Политика
Зеленский на саммите ЛАГ пригласил наследного принца Саудовской Аравии посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Саудовскую Аравию. Он призвал наследного принца Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда посетить страну.

Соответствующее заявление появилось на сайте офиса главы киевского режима. Там также отмечается, что в рамках встречи политики обсудили двусторонние отношения. Помимо этого, они затронули вопросы глобального характера. Зеленский обратил внимание принца на свою «формулу мира». Ее Киев уже длительное время предлагает лидерам разных стран.

По данным представителей президента, член монаршей семьи выразил заинтересованность в восстановлении Украины.

Ранее Зеленский побывал в нескольких европейских странах. Он нанес визит в том числе и папе римскому Франциску. Во время встречи президент не впустил священнослужителя первым и не встал даже во время рукопожатия.
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