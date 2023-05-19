Битва империй: писатель Антонов рассказал о пророческой книге про Россию и Англию

Член Союза писателей России, заместитель председателя общественного объединения Российско-белорусское братство Андрей Антонов в рамках пресс-встречи творческих деятелей Донбасса медиахолдинга «Патриот» рассказал о пророческой книге про Россию и Англию.
Текущие реалии, с которыми столкнулись граждане России и всего мира в целом, у некоторых не укладываются в голове. Дело в том, что люди не были готовы ко многим происходящим ныне событиям. Однако ряд писателей задолго до них описывали возможное будущее. О западной цивилизации и ее влиянии на мир рассказывал в своих произведениях писатель Федор Достоевский. Еще одним хорошим примером поделился Андрей Антонов.
«У нас интересный есть прозаик, который пишет на исторические темы Сергей Порохов. Он написал несколько лет тому назад интересную книгу, словно, предсказывая сегодняшние события. Она называется «Битва империй. Англия против России». Эта книга вышла лет десять или 12 назад, но сейчас особо актуальна», — рассказал писатель.
Ранее писатели Донбасса назвали полезных авторов, труды которых сегодня следует прочесть, как никогда.