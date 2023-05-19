Битва империй: писатель Антонов рассказал о пророческой книге про Россию и Англию

Текущие реалии, с которыми столкнулись граждане России и всего мира в целом, у некоторых не укладываются в голове. Дело в том, что люди не были готовы ко многим происходящим ныне событиям. Однако ряд писателей задолго до них описывали возможное будущее. О западной цивилизации и ее влиянии на мир рассказывал в своих произведениях писатель Федор Достоевский. Еще одним хорошим примером поделился Андрей Антонов.