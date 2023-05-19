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Окно квартиры в многоэтажном доме в Курске разбили палкой колбасы

Общество
Окно квартиры в многоэтажном доме в Курске разбили палкой колбасы

Жительница одного из многоэтажных домов в Курске пожаловалась на соседей. Они ночью выбросили из окна мерзлую колбасу. Мясное изделие срикошетило от козырька над подъездом и влетело ей в окно, разбив стекло.

Курянка написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранители опрашивают соседей, чтобы найти свидетелей и выяснить подробности происшествия, а также узнать, кто по ночам бросается продуктами питания, сообщает «Курская правда».

Хозяйка квартиры, где было разбито окно, рассказала, что около подъезда на лавке сидели люди, которые также могли пострадать от падения колбасы с большой высоты.
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