Аналитик Багманов о пятничных итогах: чем сменится недельный негатив рубля, и как много он потерял к юаню и доллару

Специалисты экспертного отдела ФБА «Экономика сегодня» рассказали ФАН о пятничных торгах на валютной бирже. Почему рубль получил негатив, и чем это может смениться, объяснил биржевой эксперт Александр Багманов.
Рубль по итогам вчерашнего дня закрылся небольшим снижением на 0,4%, доллар поднялся с отметки 79,85 в район отметки 80 рублей 20 копеек. Сейчас в районе 80 торгуется. В целом неделя для рубля закрывается негативно, а доллар прибавляет примерно 3%.
«Основное, что на этой неделе заслуживает внимания — 11 пакет европейских санкций. Анонсировано, что США собираются ввести санкции против 300 физических лиц, против российских самолетов и судов, а также ряда компаний. Британия собирается ввести санкции против 86 физических и юридических лиц, а также запретить импорт из России никеля, алмазов, алюминии, меди. Все это планируется анонсировать на саммите G7, который стартует в Хиросиме. Соответственно, ограничение на собственно продажу наших энергоресурсов приведет к снижению экспортной выручки. А это негативно для рубля. Но с другой стороны, также страны G7, западные страны, пытаются ограничить и экспорт своих товаров, а это может снизить объем импорта в Россию, что поддержит рубль, поскольку все наши компании будут стараться избегать оплат в долларах и евро и больше переходить на расчеты в нацваплюте», — рассказал Александр Багманов.
Биржевой аналитик считает, что сейчас поддержку рублю будет оказывать приближение пика налоговых выплат, когда экспортеры будут конвертировать выручку для уплаты налогов. Также компании будут продавать валютную выручку, особенно экспортеры, для выплаты дивидендов. Причем немало компаний анонсировало достаточно неплохие дивиденды, в частности, те же «Лукойл», «Татнефть», «Сургутнефтегаз». А для этого надо продавать валютную выручку.
«Вчера появились комментарии ЦБ, что он ожидает ценового роста, связано это будет со скорым обновлением товарных запасов. Курс рубля просел за последние несколько недель, соответственно, товары, которые были куплены по более выгодному курсу будут скоро проданы и новые закупят уже по более низкому курсу рубля. Это приведёт к росту цен. И чтобы сдержать ценовое давление, ЦБ все-таки анонсирует повышение ставки на ближайшем заседании, что является неким позитивом для рубля, поскольку вырастет доходность», — объясняет эксперт.
В целом, курс российской валюты, скорее всего, останется в диапазоне от 75 до 82 рублей за доллар, и уже дальнейшая его динамика будет в большей степени определяться потоками экспортной и импортной выручки, а также динамикой курса нефти.
В заключение Багманов описал отношения валют РФ и КНР: рубль по отношению к юаню вчера закрылся без значительных изменений, торговался на отметке 11,4. В целом за неделю юань подрос на 2% к рублю. И здесь также диапазон остается актуальным от 11 до 11,5 рубля за юань, считает биржевой аналитик.
Ранее эксперт по российской валюте Александр Багманов оценил укрепление курса рубля, назвав рынок «тонким».