Аналитик Багманов о пятничных итогах: чем сменится недельный негатив рубля, и как много он потерял к юаню и доллару

Биржевой аналитик считает, что сейчас поддержку рублю будет оказывать приближение пика налоговых выплат, когда экспортеры будут конвертировать выручку для уплаты налогов. Также компании будут продавать валютную выручку, особенно экспортеры, для выплаты дивидендов. Причем немало компаний анонсировало достаточно неплохие дивиденды, в частности, те же «Лукойл», «Татнефть», «Сургутнефтегаз». А для этого надо продавать валютную выручку.