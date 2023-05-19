Политолог Куса: став посредником в урегулировании конфликта на Украине, Китай повышает свое влияние в мире

Визит Ли Хуэя совпал по времени с активизацией миротворческих усилий других стран. Так, в качестве посредников для прекращения военных действий хотят выступить страны Африки. Свою миссию со спецпосланниками готовит и Ватикан. А в западных СМИ поднялась волна публикаций о том, что в США готовы рассмотреть «корейский сценарий» урегулирования. То есть, вариант «заморозки» конфликта по действующей линии фронта — в случае, если до конца лета ВСУ не добьются серьезных военных успехов.