Политолог Куса: став посредником в урегулировании конфликта на Украине, Китай повышает свое влияние в мире

В украинском информполе активно обсуждают визит в Киев спецпредставителя Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине Ли Хуэя. По мнению политолога-международника Илии Кусы, такими шагами Пекин целенаправленно укрепляет свой международный авторитет.
По данным западных СМИ, спецпредставитель Пекина Ли Хуэй отправился в свое европейское турне, первым пунктом которого стал Киев. Там он встретился с ключевыми людьми из украинского руководства, включая президента Владимира Зеленского. Обе стороны заявили в общем-то противоположные позиции по поводу перспектив мирного урегулирования. Киев по-прежнему настаивает на выводе российских войск за пределы границ 1991 года, как на условии для любых переговоров. А Китай выступает за скорейшее перемирие без вывода войск РФ.
Визит Ли Хуэя совпал по времени с активизацией миротворческих усилий других стран. Так, в качестве посредников для прекращения военных действий хотят выступить страны Африки. Свою миссию со спецпосланниками готовит и Ватикан. А в западных СМИ поднялась волна публикаций о том, что в США готовы рассмотреть «корейский сценарий» урегулирования. То есть, вариант «заморозки» конфликта по действующей линии фронта — в случае, если до конца лета ВСУ не добьются серьезных военных успехов.
Тем временем, из Офиса президента Украины звучит однозначная позиция — никаких переговоров, предусматривающих уступку территорий, Киев вести не будет. Сейчас основной акцент президент Зеленский делает на «выбивании» из западных союзников поставок вооружений, необходимых ВСУ — дальнобойных ракет и самолетов, как залога успеха готовящегося наступления.
По мнению экспертов, сейчас Киев заинтересован вести диалог с Китаем, признавая его статус посредника в мирном урегулировании. А также создавая впечатление своей заинтересованности в миротворческих усилиях Пекина. При этом, уверены аналитики, Украина преследует чисто тактическую цель — удержать КНР от прямой военной поддержки России в виде поставок вооружений. Ведь в этом случае Китаю будет трудно претендовать на роль посредника.
Как считает эксперт по международной политике Илия Куса, мирные предложения сопровождают любой вооруженный конфликт, но до реальных переговоров еще далеко.
«Те или иные миротворческие инициативы всегда будут — просто потому, что время от времени об этом надо говорить. Кроме того, большая часть не западного мира уверена, что конфликт между Москвой и Киевом должен закончиться за столом переговоров, — говорит Куса. — Поэтому в информационное пространство периодически вбрасываются разного рода инициативы — китайские, бразильские, европейские, африканские и т. д. Мирные предложения сопровождают любой вооруженный конфликт, и мы будем слышать о них все время, пока идут военные действия на Украине».
Аналитик указал, что таким образом КНР пытается «застолбить» за собой позицию главного модератора мирных переговоров.
«Похоже, Пекин пытается нарастить к себе доверие всех сторон. Доказать свою способность выступать в качестве организатора переговоров. Уверен, что при этом китайцы прекрасно понимают невозможность переговоров между Киевом и Москвой на данный момент. Обе стороны конфликта пока делают явную ставку на военную компоненту. И в ближайшие месяцы, похоже, будут "говорить именно пушки, а не дипломаты". Но время для переговоров обязательно придет», — подчеркнул политолог.
И Пекин, по его мнению, готов выполнять свою миссию до конца.
«Раз уж Китай, после почти годовой паузы, взялся за дело, он сделает все, чтобы его усилия не пропали даром. Пусть это даже будет ближе к осени. Пока же и назначение спецпредставителя, и начавшиеся визиты по всему миру говорят о том, что Китай включился в процесс, осознав, что украинский конфликт носит не региональный, а глобальный характер. И это понимает все большее количество мировых игроков, глядя на то, как это противостояние все больше меняет глобальный миропорядок», — сообщил эксперт.
Именно поэтому, считает эксперт, появляется все больше тех или иных миротворческих инициатив.
«Из последних таких — африканская, а также ватиканская инициативы. Речь идет о формировании переговорных площадок на будущее, причем, судя по публикациям в западных СМИ, вполне обозримое — допустим, о второй половине текущего года, — сообщил он. — Кроме того, на теме миротворчества Китай попытается стать полноправным участником будущих переговоров. Ведь вояж Ли Хуэя — это еще и попытка не упустить историческую «развилку», которую упустил Китай после Второй мировой. Тогда Тайваню удалось попасть в руководящие органы ООН, а сам континентальный Китай исправлял свою историческую ошибку целых 26 лет».
Китайское руководство, продолжил он, опасается, что при возможном расширении Совбеза ООН Пекин может потерять часть нынешнего влияния.
«Тем самым, он рискует оказаться в кругу стран-«середняков», чей политический вес не соразмерен влиянию США или Великобритании. Поэтому на теме посредничества, КНР надеется стать полноправным участником переговоров. Кстати, на начавшемся 19 мая саммите G7 в Японии одной из обсуждаемых тем станет «послевоенная конференция по Украине». И Китай стремится заложить основы для участия в ней», — заключил Куса.
Напомним, в планах китайской делегации во главе с Ли Хуэем, помимо Украины, посетить Польшу, Францию, Германию и Россию. Также, по данным китайских СМИ, спецпредставитель Хуэй перед поездкой в Москву планирует нанести визит в Брюссель, где он встретится с управляющим директором МИД ЕС по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гуннаром Вигандом.