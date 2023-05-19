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Минфин США ввел санкции против СПГУ и РГУ НИУ им. Губкина

Политика
Минфин США ввел санкции против СПГУ и РГУ НИУ им. Губкина

Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина и Санкт-Петербургского горного университета. Об этом свидетельствуют документы министерства финансов США.

Ранее Минфин США расширил список антироссийских рестрикций. Туда были внесены 46 физических лиц. Также в перечень попали компании и другие учреждения.

Накануне США ввели запрет на ввоз в Россию ряда диктофонов, микрофонов, телефонов и бытовой техники. Об этом сообщили в американском министерстве торговли.
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