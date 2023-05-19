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В Ленинградском зоопарке у кошачьих лемуров родились двое детенышей

Общество
В Ленинградском зоопарке у кошачьих лемуров родились двое детенышей

В официальном Telegram-канале Ленинградского зоопарка, который находится в Санкт-Петербурге, сообщается, что у кошачьих лемуров родились двое детенышей.

Щенки родились 20 марта и 17 апреля от самца Алфея и самок Нимфы и Атреи. Пол новорожденных лемуров определить на данный момент пока невозможно. Однако они уже подрастают и начинают свою активную жизнь, хоть пока и не отходят далеко от своих мам.

Маленькие лемуры уже начали есть взрослый прикорм. Сотрудники зоопарка отмечают, что детеныши здоровые, активные и очень любопытные. Алфей, Нимфа и Атрея уделяют крошкам много внимания, а другие члены группы оказывают поддержку и помогают ухаживать за щенками.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Новосибирска появился на свет детеныш редкого барана из Красной книги.
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