В Ленинградском зоопарке у кошачьих лемуров родились двое детенышей

Щенки родились 20 марта и 17 апреля от самца Алфея и самок Нимфы и Атреи. Пол новорожденных лемуров определить на данный момент пока невозможно. Однако они уже подрастают и начинают свою активную жизнь, хоть пока и не отходят далеко от своих мам.