«Это элемент торга»: политолог Живов оценил слова украинского посла Пристайко об «ужасном лете»

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко считает, что грядущее контрнаступление ВСУ может привести к большим потерям среди украинских военнослужащих. Такое мнение он выразил в ходе интервью телеканалу ITV.
«Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена [которую Украина заплатит] ужасна», — считает Пристайко.
Кроме того, по мнению дипломата, на Западе имеются завышенные ожидания от украинского контрнаступления, что «оказывает давление» на военнослужащих ВСУ.
Политолог Алексей Живов считает, что таким образом украинское правительство привлекает внимание глав стран Запада с целью получить необходимое вооружение. Такое мнение эксперт выразил в ходе беседы с корреспондентом ФАН.
«Я думаю, эти заявления ставят себе целью, во-первых, снизить ожидания от украинского контрнаступления. Во-вторых, возможно, выпросить еще какие-то виды вооружений в передаче, которых западные страны испытывали сомнения. Это элемент торга для того, чтобы выгадать какие-то дополнительные преференции. По сути, политическое руководство Украины разменивает жизни своих военнослужащих, мужчин, в том числе насильственно мобилизованных, на деньги. Просто идет торговля смертью украинских мужчин», – сказал Алексей Живов.
Ранее эксперт Владимир Джаралла предположил, когда могут быть отменены антироссийские санкции.