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Минфин США ввел санкции против 46 физлиц, включая омбудсмена Татьяну Москалькову

Политика
Минфин США ввел санкции против 46 физлиц, включая омбудсмена Татьяну Москалькову

Министерство финансов США расширило санкционный список. Американская сторона ввела рестрикции против 46 физических лиц.

В санкционный список попали министр просвещения России Сергей Кравцов, а также помощник президента страны Игорь Левитин. Вместе с тем минфин США включил в перечень вице-премьера Викторию Абрамченко и омбудсмена Татьяну Москалькову.

Соединенные Штаты также запретили ввоз в Россию ряда диктофонов, микрофонов, телефонов и бытовой техники. Об этом сообщило американское министерство торговли.

Вводя новые рестрикции, Белый дом настраивает весь неамериканоцентричный мир против себя же. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН ранее высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.
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