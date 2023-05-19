Министерство финансов США расширило санкционный список. Американская сторона ввела рестрикции против 46 физических лиц.
В санкционный список попали министр просвещения России Сергей Кравцов, а также помощник президента страны Игорь Левитин. Вместе с тем минфин США включил в перечень вице-премьера Викторию Абрамченко и омбудсмена Татьяну Москалькову.
Соединенные Штаты также запретили ввоз в Россию ряда диктофонов, микрофонов, телефонов и бытовой техники. Об этом сообщило американское министерство торговли.
Вводя новые рестрикции, Белый дом настраивает весь неамериканоцентричный мир против себя же. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН ранее высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.