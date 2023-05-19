МИД России рекомендовал гражданам учитывать случаи дискриминации при планировании поездок в Молдавию

Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам принять во внимание случаи дискриминационного отношения при планировании поездок в Республику Молдова. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.
В сообщении говорится об участившихся случаях дискриминации граждан России, въезжающих в Молдавию, властями страны. В аэропорту Кишинева россияне подвергаются унизительным дополнительным досмотрам.
Во время таких проверок, которые могут длиться до десяти часов, им и их детям не предоставляют элементарные бытовые условия: воду, питание, связь с внешним миром. После этого гражданам могут отказать во въезде в республику из-за надуманной причины.
«По имеющимся данным, в ходе таких проверок сотрудники пограничной полиции Молдавии, а также находящиеся на месте представители Агентства пограничной и береговой охраны ЕС и Миссии ЕС по пограничной помощи Молдавии нередко записывают подобное неподобающее обращение с российскими гражданами на мобильные телефоны и выкладывают видео в Интернет», — сообщает МИД РФ.
Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в создании помех на пути преобразования страны.