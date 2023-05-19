Пятый сезон российского мультсериала «Фиксики» покажут в Китае

Китайская корпорация Jetsen Huashi Wangju приобрела права на показ пятого сезона российского мультипликационного сериала «Фиксики». Соответствующую информацию предоставила пресс-служба группы компаний «Рики».
Как стало известно, зарубежная фирма заключила соглашение о дистрибуции и продвижении новых эпизодов картины на территории КНР. При этом сообщается, что их дубляж стартует до конца текущего года.
Премьера очередного сезона запланирована на 2024 год. Жители азиатской страны смогут посмотреть продолжение истории о маленьких человечках, живущих в электронных приборах, на собственных телеканалах Jetsen Huashi Wangju.
Также выпуски появятся на других платформах. В их числе оказался популярный ресурс Tencent.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге стартовали съемки комедийного фильма «Моя ужасная сеста 2». Главные роли во второй части киноленты вновь исполнят Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и Владимир Яглыч.