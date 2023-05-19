«Исход сражения предрешен»: военкор Симонов рассказал о боях за район «Самолет» в Бахмуте

Бои протекают на западных окраинах города.
Военный корреспондент Александр Симонов опубликовал в своем Telegram-канале репортаж, в котором рассказал о продвижении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. Он отмечает, что развязка сражения за город уже близка.
«Подразделения ЧВК "Вагнер" вчера взяли под полный контроль укрепрайон "Домино". Сейчас ведется зачистка частного сектора. Там, откуда сейчас идет дым, это укрепленный район "Самолет", последний опорный пункт ВСУ в Бахмуте, финальная точка штурма города. Там сейчас идут тяжелейшие бои, девятиэтажки находятся под контролем противника», — сообщает он.
Подразделения «вагнеровцев» при штурме последних рубежей врага в городе применяют весь арсенал имеющихся у них вооружений: крупнокалиберную артиллерию, минометы, бронетехнику с закрытых позиций. Не прекращаются стрелковые бои.
Тем не менее продвижение дается с большим трудом. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожесточенно сопротивляются. Российские бойцы сообщают о множестве польских и турецких наемников на стороне противника.
«Можно с уверенностью сказать, что подразделения ЧВК "Вагнер" вышли на финишную прямую битвы за Бахмут. И все то, что сейчас здесь предпринимает противник, — предсмертная агония. Да, сопротивляется он ожесточенно, бои продолжаются тяжелейшие, но исход этого сражения уже предрешен», — заявил военкор.
При этом ВСУ не прекращают обстрелы тыловых позиций «вагнеровцев». Между разрушенными домами находятся большие открытые пространства, перемещение по которым опасно для обеих сторон.
Ранее предприниматель Евгений Пригожин выступил с заявлением, в котором призвал СМИ и разного рода экспертов не делать поспешных заявлений о завершении штурма Бахмута. Он отметил, что город вряд ли будет освобожден в ближайшие сутки или двое, поскольку ВСУ превратили район «Самолет» в неприступную крепость. «Вагнеровцев» ждет еще много работы, и по завершении освобождения города их представители сразу же проинформируют общественность о своем успехе.