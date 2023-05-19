«Исход сражения предрешен»: военкор Симонов рассказал о боях за район «Самолет» в Бахмуте

Ранее предприниматель Евгений Пригожин выступил с заявлением, в котором призвал СМИ и разного рода экспертов не делать поспешных заявлений о завершении штурма Бахмута. Он отметил, что город вряд ли будет освобожден в ближайшие сутки или двое, поскольку ВСУ превратили район «Самолет» в неприступную крепость. «Вагнеровцев» ждет еще много работы, и по завершении освобождения города их представители сразу же проинформируют общественность о своем успехе.