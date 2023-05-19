Врач Чистякова назвала безопасным и полезным квас из бочки

Натуральный бочковой квас может стать источником множества полезных веществ для организма, рассказала спортивный врач Александра Чистякова.
Последние исследования говорят о взаимосвязи состояния микробиомы кишечника и работы нервной системы, отметила эксперт. Поэтому такие ферментированные продукты, как квашенная капуста, чайный гриб-комбуча и квас сейчас на пике популярности, рассказала врач.
Она сообщила, что бочковой квас натурального брожения содержит вещества, которые полезны для всего организма. В нем есть пробиотики для улучшения работы желудочно-кишечного тракта, а также ряд витаминов.
«Состав традиционного кваса — это набор для улучшения состояния кожи и волос. Витамины группы B, А, E, PP способствуют улучшению цвета лица и усилению блеска волос», — рассказала Чистякова в интервью «Ленте.ру».
Квас сохраняет полезные свойства при правильном хранении, отметила врач. Поэтому при покупке напитка из бочки следует убедиться, что с даты розлива прошло не более 72 часов. Все цистерны для продажи кваса получают разрешение органов санитарного надзора, заключила эксперт.
Ранее хирург Александр Умнов рассказал об опасности чрезмерного употребления пива для сердечно-сосудистой системы.