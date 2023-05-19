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Невролог Марина Аникина рассказала о проблемах, связанных с нарушением сна весной

Общество
Невролог Марина Аникина рассказала о проблемах, связанных с нарушением сна весной

Некоторые симптомы нарушений сна могут являться признаками серьезных проблем со здоровьем. Особенно это касается изменений в самочувствии, связанных с погодой. Об этом сообщила невролог Марина Аникина.

Как пишет сетевое издание «ННОВПОСТ», некоторые люди в мае начинают отмечать у себя явные изменения в самочувствии. Это в первую очередь относится к разряду пациентов, страдающих от мигреней, депрессий, тревожных расстройств и хронических заболеваний, пояснила медик.

По словам Аникиной, во время изменения атмосферного давления пациенты данной категории начинают себя плохо чувствовать. У них появляются головные боли, усталость и головокружение, нарушается сон и делается нестабильным настроение. При появлении подобных признаков следует незамедлительно обратиться к медицинскому специалисту, порекомендовала невролог.
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