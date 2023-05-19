Так нужен нам берег турецкий: об очередном продлении зерновой сделки и его причинах

Не исключено, что свою роль сыграли здесь особенности внешней политики официальной Анкары, в том числе — на российском направлении, а также — в связи с проведением специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (поставки БПЛА и других товаров двойного назначения киевскому режиму, позиция по Крыму и т.д.). Кроме того, как известно, Турция принимает активное участие в урегулировании ряда конфликтов: сирийского, ливийского и армяно-азербайджанского, причем практически во всех этих конфликтных зонах (как, впрочем, и за их пределами) ее интересы далеко не идентичны российским. Несмотря на реализацию ряда совместных с Россией проектов (газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток» с отсрочкой оплаты уже поставленного «голубого золота» на сумму 600 млн долл. до 2024 года, АЭС «Аккую» и др.) — или даже отчасти благодаря этому.