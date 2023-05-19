Так нужен нам берег турецкий: об очередном продлении зерновой сделки и его причинах

Стамбульские соглашения по продовольствию и удобрениям, больше известные как «черноморская зерновая сделка», срок действия которых истекал 18 мая, «на флажке» были продлены еще на 60 дней, до 17 июля. При этом российская сторона официально заявила, что данное решение не связано с политическими событиями в Турции, а вызвано исключительно необходимостью разблокировки экспорта российских удобрений и с учетом усилий, предпринимаемых в этом направлении по линии ООН. Хотя «реального результата нет», а российские судовые компании и банки продолжают сталкиваться с санкциями и барьерами, которые на словах якобы уже сняты США и их союзниками по «альянсу демократий».
Как заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, если урожай зерновых в нашей стране в новом сельхозгоду, по прогнозу, составит не менее 123 млн тонн, то российский экспортный потенциал будет оцениваться в 50–55 млн тонн зерна. В данной связи стоит напомнить, что по итогам 2022 года в нашей стране был собран исторически рекордный урожай зерна — почти 158 млн тонн, из них было экспортировано 45,5 млн тонн на сумму в 13,3 млрд долл. (32% общего экспорта продукции отечественного АПК в 41,6 млрд долл.). Причем в лидерах закупок российского зерна оказались Турция (7,76 млн тонн), Египет (6,99 млн тонн) и Казахстан (2,77 млн тонн). При этом через черноморские порты (Новороссийск, «Кавказ» Ростов-на-Дону и другие) в целом за год прошло около двух третей (до 30 млн тонн) экспорта российского зерна (без учета иных поставок продовольствия).
Понятно, что Турция в работе данного экспортного маршрута играет ключевую роль: и как крупный покупатель зерна, и как страна, в чьей юрисдикции находятся проливы Босфор и Дарданеллы, обеспечивающие выход из Черного моря в Средиземное и далее — в Атлантический (через Гибралтар) и в Индийский (через Суэцкий канал) океаны, на побережьях которых расположены страны более чем с двумя миллиардами населения. Часть этих людей испытывает растущую нехватку продовольствия, а потому сохранение возможностей поставок туда зерна существенно укрепляет совокупный геополитический потенциал нашей страны, особенно в условиях глобальной «гибридной войны» с США и их союзниками.
Точно так же понятен и тот факт, что продление «зерновой сделки» при нынешней политической ситуации в Турции во всем мире будет воспринято в качестве очевидной поддержки Москвой Реджепа Эрдогана накануне второго тура президентских выборов в этой стране. Но при этом возникает вопрос: почему такая поддержка не была оказана ему раньше, до 14 мая, когда прошёл первый тур президентских выборов, по результатам которого Эрдоган не добрал до победы меньше 1% голосов избирателей?
Не исключено, что свою роль сыграли здесь особенности внешней политики официальной Анкары, в том числе — на российском направлении, а также — в связи с проведением специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (поставки БПЛА и других товаров двойного назначения киевскому режиму, позиция по Крыму и т.д.). Кроме того, как известно, Турция принимает активное участие в урегулировании ряда конфликтов: сирийского, ливийского и армяно-азербайджанского, причем практически во всех этих конфликтных зонах (как, впрочем, и за их пределами) ее интересы далеко не идентичны российским. Несмотря на реализацию ряда совместных с Россией проектов (газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток» с отсрочкой оплаты уже поставленного «голубого золота» на сумму 600 млн долл. до 2024 года, АЭС «Аккую» и др.) — или даже отчасти благодаря этому.
Конкретную «цену» для Турции относительно продления зерновой сделки назвать сложно, однако в том, что такая цена существует, и по ней достигнуты определенные договоренности, сомневаться практически не приходится. В данной связи обращает на себя внимание тот факт, что вначале о продлении сообщила турецкая сторона, а Реджеп Эрдоган заявил, что данный результат достигнут благодаря особым отношениям официальной Анкары (то есть по факту — его личным) с президентом России Владимиром Путиным, который еще прошлой осенью охарактеризовал реализацию «зерновой сделки» в целом как «очередной наглый обман и надувательство» по отношению к России. Как постоянно заявляла российская сторона, прогресс в данном отношении минимален, но сроки действия данной сделки, тем не менее, пока продлеваются — видимо, по совокупности вышеизложенных причин.
Поставки из «Незалежной» по черноморскому морскому маршруту за время действия «зерновой сделки» (с июля 2022 г. по май 2023 г.) составили около 30 млн тонн продовольствия, из которых примерно половина пришлась на кукурузу, и более четверти — на пшеницу. Однако дальнейшие перспективы украинского агросектора выглядят далеко не радужными: при падении качества, в 2023 году ожидается урожай зерновых на уровне 40 млн тонн — по сравнению с 60 млн тонн в 2022 году и 120 млн тонн в 2021-м. Экспортный потенциал сократится при этом до 11-15 млн тонн, прежде всего по кукурузе и пшенице, что вызовет рост мировых цен на эти товарные позиции, а также на продовольствие в целом.