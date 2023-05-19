На Яхте Безоса за 500 млн долларов обнаружили скульптуру в виде бюста его возлюбленной

Американский предприниматель Джефф Безос распорядился украсить нос своей яхты Koru скульптурой, изображающей американскую журналистку Лорен Санчес, с которой бизнесмен находится в любовных отношениях.
Необычную галеонную фигуру на судне стоимостью в 500 миллионов долларов заметили журналисты издания Page Six. Деревянная скульптура имеет крылья и украшена золотой краской, имитирующей одежду. Внешность женщины повторяет черты возлюбленной Безоса Лорен Санчес, отметили авторы статьи.
Ранее российский миллиардер Сергей Науменко подал иск против Минтранпорта Великобритании в связи с конфискацией яхты стоимостью в 38 миллионов фунтов стерлингов.