Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

На Яхте Безоса за 500 млн долларов обнаружили скульптуру в виде бюста его возлюбленной

Общество
На Яхте Безоса за 500 млн долларов обнаружили скульптуру в виде бюста его возлюбленной

Американский предприниматель Джефф Безос распорядился украсить нос своей яхты Koru скульптурой, изображающей американскую журналистку Лорен Санчес, с которой бизнесмен находится в любовных отношениях.

Необычную галеонную фигуру на судне стоимостью в 500 миллионов долларов заметили журналисты издания Page Six. Деревянная скульптура имеет крылья и украшена золотой краской, имитирующей одежду. Внешность женщины повторяет черты возлюбленной Безоса Лорен Санчес, отметили авторы статьи.

Ранее российский миллиардер Сергей Науменко подал иск против Минтранпорта Великобритании в связи с конфискацией яхты стоимостью в 38 миллионов фунтов стерлингов.
джефф безос Лорен Санчес яхта koru
Военкоры ФАН