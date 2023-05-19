В Петербурге двое мужчин получили срок за похищение из квартиры денег и наркотиков

В Санкт-Петербурге суд вынес обвинительный приговор двум подозреваемым по уголовному делу о нападении на мужчину в его же доме. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следствие установило, что фигуранты в декабре 2021 года проникли в жилье потерпевшего на Большой Пороховской улице, избили его и, угрожая пистолетом, забрали семь тысяч рублей, а также наркотическое вещество из холодильника.
По решению суда, один из обвиняемых будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима, его лишили свободы сроком на 9 лет. Второй получил 10 лет тюремного заключения в исправительной колонии строгого режима.
Ранее в Якутии суд приговорил двоих мужчин к 16 и 17 годам тюрьмы в колонии строгого режима за жестокое убийство собутыльника.